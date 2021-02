Droga: Fd'I, prosegue petizione "Liberiamo Roma", oggi raccolta firme al Pigneto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche al Pigneto - sottolineano -, secondo quanto ci hanno segnalato i residenti, la situazione è invivibile e la microcriminalità la fa da padrona con furti, scippi e spaccio di sostanze. Ed è evidente che si aggiunge anche un problema di sicurezza del territorio, lasciato abbandonato dalla sindaca Raggi. La petizione popolare contro tutte le dipendenze presentata da Fratelli d'Italia chiede al parlamento, al governo, alla Regione Lazio e a Roma Capitale, ciascuno per le proprie competenze, di intervenire per realizzare un importante piano di contrasto alle droghe garantendo più sicurezza, lotta allo spaccio, più servizi di prevenzione e cura. No alle droghe, sempre". (Com)