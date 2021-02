Usa: ex ambasciatrice all’Onu Haley prende le distanze da Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Nikki Haley, ha preso fortemente le distanze dall'ex presidente Donald Trump. La diplomatica, infatti, ha rivelato a “Politico” la propria delusione verso l’ex inquilino della Casa Bianca. "Dobbiamo riconoscere che ci ha deluso", ha detto Haley. "Ha intrapreso una strada che non avrebbe dovuto, e non avremmo dovuto seguirlo, e non avremmo dovuto ascoltarlo. E non possiamo lasciare che ciò accada di nuovo”, ha aggiunto. Trump è attualmente sottoposto a impeachment con l’accusa di “incitamento alla rivolta” per i fatti del Campidoglio, dove il 6 gennaio scorso un gruppo di suoi sostenitori ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale da parte del Congresso, e nei successivi scontri tra forze dell’ordine e facinorosi hanno perso la vita cinque persone.(Nys)