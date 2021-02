Business news: Total e Gig ottengono concessione per eolico offshore in acque britanniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo petrolifero francese Total e i fondi Green Investment Group (Gig), di proprietà di Macquarie, hanno ottenuto una concessione per lo sviluppo di un progetto eolico offshore da 1,5 gigawatt nelle acque britanniche, al largo della regione dell'Anglia orientale. Questo progetto rappresenta "un passo importante nella nostra ambizione di raggiungere la neutralità carbone entro il 2050",ha detto Julien Pourget, responsabile delle rinnovabili per Total, citato in un comunicato. "Questo successo è dovuto alla nostra esperienza storica nell'offshore britannico e apre la strada a una diversificazione della nostra offerta di energia nel paese in conformità con la nostra strategia di diventare un attore multi-energetico", ha dichiarato il dirigente. (Frp)