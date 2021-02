Business news: Germania, Duisburg vuole attrarre investimenti cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un partenariato esclusivo con la Nuova Via della Seta (Belt and Road Initiative, Bri), il megaprogetto infrastrutturale della Cina su scala globale, Duisburg intende attrarre investimenti cinesi. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che il porto fluviale della città del Nordreno-Vesftalia, a Rheinhausen, è tra i terminali della Bri in Europa. Duisburg intende, dunque, sfruttare questo collegamento aprendosi “in maniera insolitamente aggressiva” agli investimenti dalla Cina. L'obiettivo è contribuire al cambiamento strutturale dell'economia locale, per fare di Duisburg “la città cinese di Germania”. Tuttavia, come nota “Handelsblatt”, finora il successo del porto di Rheinhausen non si è trasferito al resto del centro urbano. Intanto, in base a un memorandum d'intesa del 2017, il gruppo per le telecomunicazioni Huawei intende trasformare Duisburg in una “smart city” al fine di renderla “più attraente per le persone e gli investitori”. A tal fine, l'azienda ha accettato di trasferire le proprie conoscenze e competenze alle autorità di Duisburg per “creare un ecosistema tecnologico vantaggioso”. Inoltre, in questo contesto, “è possibile anche una dimostrazione delle tecnologie e delle infrastrutture di Huawei”. In cambio, Duisburg auspica una “maggiore visibilità” investitori e accademici cinesi. La cooperazione tra le autorità municipali e Huawei è inizialmente valida fino all'ottobre 2022, ma sembra che finora non sia stata di grande utilità. Secondo Andree Haack, direttore del del dipartimento per l'Economia e lo Sviluppo strutturale della città di Duisburg, il collegamento ferroviario con la Cina crea alcuni posti di lavoro nella logistica, ma “al momento non si può dire che aumenterà notevolmente il valore aggiunto lordo”. (segue) (Geb)