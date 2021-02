Business news: presidente Azerbaigian Aliyev, Bp è un partner strategico dell'Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione energetica è una componente molto importante della partnership fra Azerbaigian e Regno Unito: Bp è un partner strategico e la società che ha partecipato fin dall'inizio ai grandi progetti nel Paese caucasico. Lo ha detto il presidente azerbaigiano, Ilham Aliyev, nel corso dell’incontro con la sottosegretaria del ministero degli Esteri britannico, Wendy Morton, da ieri in visita a Baku. “Naturalmente, con il nuovo sviluppo di gas e infrastrutture energetiche, come il Corridoio meridionale del gas completato lo scorso dicembre, ci auguriamo che ci saranno più scoperte dai campi gestiti da Bp”, ha detto Aliyev. “Abbiamo stabilito un formato molto probabilmente unico di cooperazione tra i Paesi della nostra regione e Unione europea, e con il forte sostegno dei governi del Regno Unito e degli Stati Uniti”, ha aggiunto il presidente. “Gli investimenti dal Regno Unito in Azerbaigian ci hanno aiutato molto a modernizzare il paese. Questi investimenti sono stati principalmente nel settore energetico, quasi 30 miliardi di dollari. Ma ciò ci ha permesso di utilizzare adeguatamente i ricavi delle vendite di petrolio e gas per diversificare l'economia. Pertanto sono sicuro che per i prossimi anni la nostra principale area di concentrazione sarà lo sviluppo del settore non energetico dell'Azerbaigian", ha aggiunto Aliyev. (Rum)