Business news: Grecia, Maria Rita Galli nuova Ad di Desfa

- Il Consiglio di amministrazione di Desfa, controllata greca di Snam, ha nominato Maria Rita Galli come nuova amministratrice delegata della società. E' quanto riferisce una nota citata dalla stampa greca, secondo cui Galli assume il ruolo fino ad ora ricoperto da Nicola Battilana. Galli è stata in precedenza vice presidente per lo Sviluppo imprenditoriale e per gli Assets internazionali di Snam. Come evidenzia la stampa ellenica, la nomina di Galli come Ad di Desfa conferma l'impegno degli azionisti ad accelerare il percorso di crescita dell'azienda verso un ruolo di primo piano nella transizione energetica della regione del Mediterraneo orientale, attraverso la quale la Grecia sta diventando hub commerciale e porta principale per l'Europa sud orientale. (Gra)