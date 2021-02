Sardegna: partirà dal prossimo fine settimana la vaccinazione degli over 80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà con ogni probabilità il 20 e 21 febbraio, in concomitanza con lo screening anti-Covid "Sardi e Sicuri" in programma per quelle date nel Medio Campidano, la vaccinazione degli over 80 in Sardegna. Lo conferma l'assessore alla Sanità Mario Nieddu. In realtà la vaccinazione per gli ultraottantenni sarebbe dovuta partire già con lo screening in programma oggi e domani a Nuoro. A disposizione undicimila dosi di vaccino Pfizer. Intanto con l'arrivo delle prime dosi di vaccino AstraZeneca destinato ad under 55 dipendenti delle scuole, forze dell'ordine e militari si stanno organizzando le modalità di somministrazione. Sarà attiva presto la piattaforma Cup Web dove ci si potrà prenotare online. (Rsc)