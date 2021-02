Cdp: Ferone, gestiamo i rischi a tutela del risparmio degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cdp gestisce risorse assistite dalla garanzia dello Stato e, in virtù del suo ruolo, la sua operatività è regolata da norme che definiscono i criteri di investimento. Da sempre, pertanto, Cdp ha un approccio improntato a una gestione accurata dei profili di rischio. Lo afferma Alessandra Ferone, chief risk officer di Cassa Depositi e Prestiti, in un'intervista a "Milano Finanza", secondo cui nel tempo l'operatività a supporto del Paese si è ampliata, ma la valutazione dei rischi continua a ispirarsi ad alcuni capisaldi, che si sono rivelati essenziali per la tutela della solidità di Cdp: competenza tecnica, forte senso di appartenenza e di responsabilità delle strutture, orizzonte di lungo periodo, ricerca di soluzioni pragmatiche, dialogo con tutte le controparti. "È una strada spesso molto stretta, che ci ha portato anche a dire dei no, ma che alla lunga ha dimostrato la sua efficacia, consentendo la partecipazione a operazioni più complesse, realizzate attraverso strutture caratterizzate da un'adeguata mitigazione dei rischi", aggiunge Ferone, che sottolinea come l'attenzione ad aspetti come la salvaguardia della solidità patrimoniale e di un adeguato livello di liquidità ed elevati standard di concessione del credito costituiscano le basi sulle quali viene valutata la partecipazione alle iniziative. (segue) (Rin)