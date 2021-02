Maltempo: Uecoop, 51 mila senzatetto a rischio freddo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 51 mila i senzatetto a rischio freddo in Italia con sistemazioni precarie sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città e per i quali l’unica speranza sono i servizi di assistenza dei comuni, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali che si occupano delle fasce più disagiate. Lo rende noto l’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento all’ultima ondata di maltempo e gelo siberiano che investe l’Italia da nord a sud. Il crollo delle temperature sta creando una situazione ad alto rischio per chi non ha una casa o un rifugio – spiega Uecoop – dai clochard ai ragazzi sbandati, dagli anziani ai padri separati e magari disoccupati che non hanno più le risorse per pagarsi una abitazione Più di 8 senzatetto su 10 – continua Uecoop - sono maschi e in oltre la metà dei casi si tratta di stranieri secondo l’Istat. Dall’inizio dell’inverno già una decina di morti in Italia – evidenzia Uecoop - con un allarme generale per la situazione dei senzatetto. (segue) (Rin)