Maltempo: Uecoop, 51 mila senzatetto a rischio freddo (2)

- In Italia si allarga il disagio sociale con 5 milioni di persone che vivono in miseria – sottolinea Uecoop – in un panorama di difficoltà materiali e sociali che comprende 1,4 milioni di persone sopra i 65 anni che non possono pagarsi un pasto completo o le bollette di luce e riscaldamento con l’emergenza Covid che ha colpito i redditi di quasi 1 famiglia italiana u 2 (46 per cento) secondo l’analisi di Uecoop su dati Eurobarometro. A fronte di situazioni di disagio sempre più ampie – afferma Uecoop - emerge la necessità di un maggiore coinvolgimento delle oltre 9.700 cooperative sociali e di assistenza che operano sul territorio nazionale. In questo scenario risulta strategico potenziare un sistema di welfare che valorizzi – conclude Uecoop – la parte più avanzata quel mondo cooperativo per affiancare con qualità e professionalità il servizio pubblico dando risposte ai bisogni della gente e al tempo stesso promuovendo il lavoro e l’occupazione. (Rin)