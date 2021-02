Bolivia: approvato indulto per accusati di sedizione da governo Anez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto afferma che la crisi politica istituzionale verificatasi nel novembre 2019, ha provocato "una persecuzione politica" nei confronti "di coloro che si sono fatti avanti in difesa della democrazia, hanno esercitato il diritto di protesta, di libertà di espressione e di associazione". Il decreto sottolinea nei suoi fondamenti che "l'eccessivo uso della forza da parte delle forze armate e della polizia, le detenzioni illegali e la violazione del diritto alla vita, all'integrità, alla libertà e all'uguaglianza e alla non discriminazione" sono state verificate anche nei rapporti della Commissione interamericana sui diritti Diritti umani (Cidh), dell'ufficio del Difensore civico boliviano e della Commissione d'inchiesta dell'Assemblea legislativa plurinazionale. Il decreto presidenziale concede l'indulto inoltre anche a coloro che hanno scontato o superato i termini della detenzione preventiva. Secondo un recente studio dell'ufficio del Difensore civico, segnala inoltre il decreto, il livello di sovraffollamento nelle 98 carceri di tutto il paese è del 225 per cento. (Brb)