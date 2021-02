Ecuador: presidenziali, Perez chiede alla Corte costituzionale di annullare il conteggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza Perez si era incontrato con il suo avversario Lasso proprio per esaminare possibili soluzioni alla contesa aperta dallo scarso margine di voti che li separa. "Per il bene della democrazia, la proposta è che l'attuale conteggio venga sospeso e che vengano riaperte le urne nelle 24 province dell'Ecuador", aveva insistito il candidato del movimento Pachakutik nel faccia a faccia con il suo principale avversario. Perez ha proposto inoltre al suo avversario di presentare un fronte unico con "legittimità, sostegno e autorità morale, costituzionale e legale per sconfiggere il Correismo" impostosi al primo turno con il 32,7 per cento dei voti raccolti dal suo candidato Andres Arauz. Per parte sua, il candidato conservatore non ha chiuso la porta alla revisione del conteggio, purché si svolga "nel quadro della legge". Lasso si è definito in questo senso come "il principale interessato a difendere la trasparenza del processo elettorale, perché al di sopra degli interessi personali c'è il bene dell'Ecuador". (segue) (Brb)