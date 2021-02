Business news: francese Total prosegue la sua "frenetica attività" nelle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo petrolifero francese Total in queste ultime settimane ha annunciato una serie di acquisizioni nel settore delle energie rinnovabili mostrando una "frenesia" destinata a crescere. Ne parla il quotidiano "Les Echos", spiegando che l'ultima, in ordine di tempo, riguarda l'acquisizione di un portafoglio da 22 Gw di energia solare negli Stati Uniti. L'obiettivo è quello di arrivare ad essere tra i primi cinque produttori di energia rinnovabile al mondo, per questo Total mira a 35 Gw entro il 2025. Secondo quanto dichiarato dal presidente, Patrick Pouyanné, la società potrebbe arrivare a 100 Gw nel 2030. Tuttavia, nonostante questa veloce crescita, i ricavi provenienti dalle rinnovabili al momento restano modesti. Anche il gruppo Bp, "che deve diventare un modello di transizione energetica degli attori petroliferi, non dovrebbe avere più del 15 per cento dei suoi affari nelle rinnovabili nel 2030", afferma uno specialista citato da "Les Echos". (Frp)