Business news: Nord Macedonia terrà gara d'appalto per costruire gasdotto Negotino-Gevgelija

- La Macedonia del Nord terrà una gara d'appalto per la costruzione di un gasdotto di 68 chilometri da Negotino a Gevgelija entro la fine di quest'anno. Lo ha detto il ministro dei Trasporti della Macedonia del Nord, Blagov Boshvarsky, secondo cui l'autorizzazione per la costruzione del gasdotto dovrebbe essere concessa entro la metà dell’anno corrente. Secondo quanto riferito, la costruzione del gasdotto creerà opportunità di accesso alla rete del gas greca e quindi al gasdotto transadriatico (Tap) ovvero alle forniture in arrivo dai giacimenti azerbaigiani del Mar Caspio. (Seb)