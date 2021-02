Business news: ministro Finanze greco, costo gestione pandemia in primo trimestre stimato a 5,9 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il carico sul bilancio dello Stato greco per le misure di sostegno nel primo trimestre finalizzate ad affrontare la pandemia di coronavirus ammonta a 5,9 miliardi di euro. Lo ha detto il ministro delle Finanze greco, Christos Staikouras, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa". Staikouras ha chiarito che il costo mensile per lo Stato per la gestione della pandemia è di 2,4 miliardi di euro mentre a causa delle ulteriori misure restrittive emanate dall'esecutivo nelle ultime due settimane, si è verificato un costo fiscale mensile aggiuntivo di 750 milioni di euro. "Il ministero delle Finanze sarà vicino alla società per tutto il tempo necessario, ma le risorse disponibili non sono illimitate", ha detto Staikouras, aggiungendo, tra le altre cose, che il settore del commercio al dettaglio sarà sollevato dall'obbligo degli affitti a marzo e che ci sarà una proroga dell'Iva ridotta su caffè e bevande analcoliche, trasporti, cinema e spettacoli teatrali, trasporti e turismo. (Gra)