Business news: Spagna, Naturgy ha ridotto organico di oltre 9 mila unità negli ultimi 5 anni

- Negli ultimi 5 anni la multinazionale spagnola dell'energia Naturgy ha ridotto il suo organico di 9.399 unità a causa di disinvestimenti effettuati in alcuni Paesi (Italia, Colombia, Sudafrica, Moldavia e Kenya) e di prepensionamenti anticipati concordati con i lavoratori. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", nel 2015 Naturgy, allora Gas Natural Fenosa, aveva una forza lavoro totale di 19.939 persone, mentre ha chiuso il 2020 con un totale di 10.540 persone. Il calo del personale è stato marcato anche in Spagna durante questi cinque anni. Alla fine del 2015, l'azienda impiegava un totale di 7.560 persone nel Paese iberico, mentre alle fine del 2020 il loro numero è sceso a 5.318, il che significa 2.242 dipendenti in meno. (Spm)