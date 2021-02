Business news: russa Gazprom acquisterà condotte per 364 milioni di rubli da un unico fornitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gazprom Komplektatsja stipulerà un contratto per la fornitura diretta di 439.142 tonnellate di tubi di grande diametro per un valore di 32,622 miliardi di rubli (364,3 milioni di euro) con un unico fornitore. La società non ha specificato quale sarà il fornitore dei materiali per la costruzione di gasdotti. Il termine per l'adempimento degli obblighi contrattuali è marzo 2022. In totale, nel 2020, Gazprom ha contratto o concluso l'acquisto di oltre 1,76 milioni di tonnellate di tubi di grande diametro per un valore di oltre 133 miliardi di rubli (1,48 miliardi di euro). (Rum)