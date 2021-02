Business news: Germania, economia spinge per l'allentamento del blocco anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia tedesca spinge per l'allentamento del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre scorso al 14 febbraio per contenere la pandemia di coronavirus. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, l'industria del mobile e il settore del commercio al dettaglio hanno presentato piani co misure di igiene per la ripresa delle attività. I negozi chiusi “hanno bisogno di una prospettiva di apertura realistica il prima possibile. Altrimenti perderemo decine di migliaia di imprese”, ha avvertito il direttore esecutivo dell'Associazione del commercio di Germania (Hde), Stefan Genth. In una lettera aperta alla cancelliera Angela Merkel, l'Associazione dell'industria tedesca del mobile (Vdm) ha chiesto “un'apertura sicura” al più tardi dal primo marzo. Intanto, i negozianti chiedono di avviare la rimozione del lockdown anche con un'incidenza dei contagi da Covid-19 superiore all'obiettivo del governo, pari a 50 casi su 100 mila persone in sette giorni. A tal fine, il settore propone severe misure di igiene e sicurezza. (Geb)