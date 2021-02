Business news: Ungheria, bilancio mostra un surplus a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dell'Ungheria a fine gennaio fa emergere un surplus di 198,8 miliardi di fiorini (circa 556,8 milioni di euro). Lo rivela il ministro delle Finanze ungherese, Mihaly Varga, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". Varga ha spiegato che tale surplus positivo non è insolito e dipende da fattori stagionali. Il suo dicastero si aspetta che il bilancio del 2021 si chiuda con un deficit equivalente al 6,5 per cento del Pil ungherese, calcolato sulla base delle regole di contabilità per competenza dell'Unione europea. (Vap)