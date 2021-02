Business news: Regno Unito, consumi crollano del 16,3 per cento durante l'ultima serie di restrizioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di gennaio i consumi sono crollati nel Regno Unito del 16,3 per cento se confrontati con lo stesso mese dell'anno precedente, il dato più allarmante da maggio 2020. La riduzione dei consumi, dovuta prevalentemente all'introduzione di misure restrittive a partire dal periodo di Natale molto più rigide rispetto a quelle precedenti, risulta più accentuata rispetto a quella registrata nel mese di novembre (-1,9 per cento), ed è coerente con una riduzione dell'economia più accentuata rispetto al 2,6 per cento del Pil perso durante l'ultima quarantena nazionale in autunno. Il dato è fortemente negativo perché nonostante i britannici abbiano speso maggiormente in acquisti al dettaglio (prevalentemente online), la spesa in servizi è stata praticamente azzerata a causa delle restrizioni e della chiusura di moltissimi esercizi commerciali. Le restrizioni hanno minato ulteriormente la sicurezza rispetto al proprio posto di lavoro dei residenti nel Regno Unito, dato che nel mese di gennaio solo il 40 per cento di essi si è detto sicuro rispetto al proprio impiego, una riduzione del 10 per cento rispetto al mese precedente. La riduzione della sicurezza rispetto al proprio posto di lavoro è risultata essere molto più marcata negli under 34 rispetto ai loro colleghi più anziani. (Rel)