Business news: Romania, deficit commerciale in crescita lo scorso anno raggiunge i 18 miliardi

- Il deficit commerciale della Romania è aumentato nel 2020, raggiungendo i 18,3 miliardi di euro, in aumento di 1.088.000.000 miliardi di euro rispetto al 2019, poiché le esportazioni sono diminuite del 9,9 per cento e le importazioni sono diminuite del 6,6 per cento rispetto al 2019. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. L'anno scorso, le esportazioni Fob sono ammontate a 62,175 miliardi di euro e le importazioni Cif a 80,562 miliardi di euro. A dicembre 2020, le esportazioni Fob sono ammontate a 5.071.000.000 miliardi di euro e le importazioni Cif sono ammontate a 7.023.000.000 miliardi di euro, determinando un deficit di 1.952.000.000 miliardi di euro. Rispetto a dicembre 2019, le esportazioni a dicembre 2020 sono aumentate del 5,1 per cento e le importazioni sono aumentate del 6,4 per cento. Il valore del commercio di beni (intra-Ue 28) nel periodo in esame è stato pari a 45.790.000.000 miliardi di euro per le esportazioni e di 59.248.000.000 miliardi di euro per le importazioni, con una quota del 73,6 per cento del totale delle esportazioni e del 73,5 per cento del totale delle importazioni. Il valore degli scambi extra comunitari (extra-Ue28) sono stati pari a 16.385.000.000 miliardi di euro per le esportazioni e di 21.314.000.000 miliardi di euro per le importazioni, con una quota del 26,4 per cento del totale delle esportazioni e del 26,5 per cento per le importazioni. (Rob)