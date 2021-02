Business news: Pouyanné (Total), progetto centrale Gnl in Mozambico va avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del gruppo francese Total riguardante una centrale di produzione di gas naturale nel nord del Mozambico sta avanzando nonostante la presenza dei gruppi jihadisti nella zona, che ha portato alla sospensione di una parte dei lavori. Lo ha detto i presidente del gruppo petrolifero francese Total, Patrick Pouyanne, riferendosi al progetto situato nella penisola di Afungi, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. Durante una conferenza stampa, Pouyanne ha spiegato che fino ad oggi i lavori della parte ingegneristica sono andati avanti, così come quelli offshore, mentre quelli a terra sono "sospesi". Il cantiere, ha continuato il dirigente, conta circa "1000 persone" al momento, anche se in tempi normali ne dovrebbe avere tra i 5 mila e i 10 mila. A gennaio Total aveva fatto evacuare i dipendenti dal Mozambico dopo una serie di attacchi jihadisti. Secondo lo studio statunitense di informazione economica IHS Markit, gli investimenti nei progetti internazionali di Gas naturale liquefatto (Gnl) di Total e ExxonMobil, entrambi situati nella provincia di Cabo Delgado, sono soggetti ad un forte rischio a causa dell'insicurezza crescente, con perdite stimate fino a oltre 50 miliardi di dollari (20 miliardi per il progetto di Total, 30 miliardi per quello di ExxonMobil). (Frp)