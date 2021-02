Ecuador: presidenziali, Perez chiede alla Corte costituzionale di annullare il conteggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alle presidenziali dell'Ecuador per il movimento indigeno Pachakutik, Yaku Perez, ha presentato ieri, 12 febbraio, alla Corte costituzionale una richiesta di annullamento dello scrutinio in corso da parte del Consiglio elettorale nazionale (Cne) e la sua sospensione fino a quando non sarà possibile effettuare un nuovo conteggio dei voti espressi nella tornata del 7 febbraio. Perez, che è in corsa con il candidato conservatore Guillermo Lasso per un posto al ballottaggio che si terrà l'11 aprile, ha insistito nel denunciare di essere vittima di una frode elettorale dopo essere stato sorpassato dal suo avversario per circa 34 mila voti con il conteggio delle ultime schede. Secondo quanto denuncia il candidato indigenista "la frode" sarebbe stata portata a termine attraverso il procedimento informatico, di cui ha chiesto una revisione. "La frode è stata consumata prima attraverso l'alterazione dei risultati fisici delle schede elettorali e dei verbali, e poi al momento di inserire e ottenere i risultati nel sistema informatico", ha denunciato Perez. (segue) (Brb)