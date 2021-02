Business news: Francia, tribunale di Nanterre blocca l'Opa di Veolia su Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale del commercio di Nanterre ha imposto a Veolia, gruppo francese specializzato nella gestione di acque e rifiuti, di non presentare un'offerta di pubblico acquisto al concorrente Suez senza prima aver chiarito i termini amichevoli dell'operazione. Veolia nella serata di ieri, 7 febbraio, ha lanciato un'offerta per il 70,1 per cento del capitale di Suez a 18 euro ad azione. Questa mattina, però, il Tribunale ha accolto il ricorso presentato da Suez. "Questa operazione può riuscire solo se si svolge in maniera amichevole. Questa offerta non lo è e pone delle questioni di trasparenza", ha detto il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire ai microfoni dell'emittente radiofonica "Europe1". "Ci rivolgeremo all'Autorità dei mercati", ha aggiunto il ministro. (Frp)