Business news: Spagna, nel 2020 calo della produzione industriale del 9,1 per cento

- In Spagna nel 2020 l'indice di produzione industriale (Ipi) è crollato del 9,1 per cento, registrando la sua più grande caduta dal 2009, quando questo indicatore era sceso del 16,2 per cento nel pieno della crisi finanziaria. È quanto emerge dal rapporto dell'Istituto nazionale di statistica di Madrid (Ime) pubblicato oggi. La crisi scatenata dalla pandemia del Covid-19 ha provocato cali di produzione "molto intensi", in particolare nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno durante i quali era in vigore lo stato di emergenza, con la relative restrizioni alla mobilità e alle attività economiche, dichiarato dal governo del primo ministro, Pedro Sanchez, per tentare di arginare i contagi. La fabbricazione di prodotti farmaceutici è stato l'unico ramo di attività che ha aumentato la sua produzione nel 2020, con un progresso medio del 2,1 per cento. Al contrario, le maggiori diminuzioni sono state presentate dall'industria del cuoio e delle calzature (-28,2) e dalla fabbricazione di abbigliamento (-26,5). La produzione industriale è diminuita in tutte le comunità autonome, in particolare nelle Isole Baleari (-20,9), Paesi Baschi (-14,1), Asturie (-13,9). (Spm)