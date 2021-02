Business news: Francia, industria dell'aerospazio si prepara al rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la crisi del coronavirus l'industria aeronautica francese pensa al futuro e prepara una piano di assunzioni per affrontare il periodo di ripresa. Lo scrive il quotidiano "Le Figaro", spiegando che l'emergenza sanitaria ha portato il settore a ridurre la produzione del 40 per cento, a tagliare 30 mila posti di lavoro e a ricorrere alla cassa integrazione per il 30 per cento circa dei dipendenti. "È fondamentale preservare i mestieri critici e fare aumentare le competenze degli ingegneri, tecnici e operatori assumendo nei settori di cui avremo bisogno nel futuro", spiega Philippe Dujaric, direttore della formazione e dell'Impiego per il gruppo del raggruppamento delle industrie francesi aeronautiche e spaziali (Gifas). "In seguito a un blocco delle assunzioni a marzo, abbiamo rilanciato le assunzioni, alcune decine, a partire dal quarto trimestre del 2020", afferma Eric Delpont, responsabile del lavoro per Airbus. (Frp)