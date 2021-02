Business news: commissario Hahn, nessun problema per accordo su investimenti con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei rapporti tra Unione europea e Stati Uniti non vi è alcun problema a causa dell'accordo sulla tutela degli investimenti concluso tra l'Ue e la Cina. È quanto afferma il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. In merito al Fondo europeo per la ripresa, Hahn osserva che, circa un anno prima dell'intesa Ue-Cina, gli Usa avevano concluso con Pechino “un accordo che tiene conto dei loro interessi”. L'Ue “ora ha fatto lo stesso”. Pertanto, evidenzia Hahn, “non riesco a vedere alcun problema”. A ogni modo, il commissario europeo al Bilancio ha sottolineato che, per valutare il trattato euro-cinese sugli investimenti, “dobbiamo aspettare e vedere” se da parte delle autorità di Pechino “i fatti seguiranno alle parole”. Secondo Hahn, “in Cina si tratta di reciprocità nel commercio e negli investimenti” e “questo obiettivo deve essere finalmente raggiunto”. A tal fine, “si consiglia agli Stati Uniti e all'Ue di collaborare strettamente”. Per Hahn, poi, “non ci si deve illudere che i cinesi siano interessati soltanto agli affari”. Pechino, infatti, ha “chiaramente interessi politici”, mentre tra Ue e Cina si registra “una forte concorrenza tra i sistemi politici e l'ordinamento della società”. (Geb)