Business news: gruppi alberghieri danno per persa la Pasqua con leggero miglioramento in estate

- In Spagna la maggioranza delle catene alberghiere considera già come persi gli introiti derivanti dalle vacanze per il periodo di Pasqua, mentre prevedono che l'estate sarà migliore del 2020 anche se ancora lontana dalla normalità. È quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciati da alcuni grandi operatori del settore al quotidiano "Cinco Dias". Secondo il gruppo Barceló, in questo momento c'è un calo del 50 per cento delle prenotazioni per l'estate rispetto ad anno normale in questo periodo per i suoi hotel in Europa, Medio Oriente e Africa. Una previsione che coincide con quella di Javier Coll, presidente dello sviluppo globale di Apple Leisure Group, gigante statunitense dei tour operator che che gestisce attualmente 46 hotel in Spagna. "I prezzi e i rendimenti pre-crisi non arriveranno fino al 2023, ma i flussi turistici si possono recuperare già dal 2022. Se i vaccini funzionano, la fiducia tornerà e c'è una gran voglia di viaggiare di nuovo", ha dichiarato Coll. (Spm)