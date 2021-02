Business news: Francia, Total cambierà nome in TotalEnergies

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo petrolifero francese Total prevede di cambiare nome in TotalEnergies, per meglio rappresentare la transizione energetica. "Vogliamo ancorare meglio la trasformazione del gruppo nella nostra identità", ha spiegato il presidente Patrick Pouyanné in un comunicato. Il cambiamento dovrebbe essere sancito in occasione della prossima assemblea generale il 28 maggio prossimo. "Il gruppo afferma la sua volontà di trasformarsi in una compagnia multi-energie per rispondere alla doppia sfida della transizione energetica: più energia, meno emissioni", ha affermato Pouyanné. (Frp)