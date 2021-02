Business news: Banca centrale Francia, attività economica a gennaio al 5 per cento sotto livelli pre-crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica francese a gennaio era al 5 per cento sotto al livello precedente alla crisi del coronavirus. È quanto emerge da una rilevazione condotta dalla Banca di Francia, che ha rivisto al rialzo le stime di novembre (al 7 per cento contro l'11 per cento inizialmente calcolato) e dicembre (al 5 per cento, contro il 7 per cento). Secondo il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, si tratta di "una buona sorpresa" che rassicura per il 2021. L'attività a febbraio dovrebbe rimanere stabile, sempre al 5 per cento sotto il livello precedente alla crisi. (Frp)