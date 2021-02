Business news: Germania, crollo delle esportazioni del 9,3 per cento nel 2020, il primo dal 2013

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, a causa della pandemia di coronavirus, le esportazioni della Germania hanno subito un crollo del 9,3 per cento, a 1.204,7 miliardi di euro, il primo dal 2013 e il più forte dal 2009, durante la crisi finanziaria. Allora, la picchiata fu del 18,4 per cento. Nello scorso anno, le importazioni hanno subito a loro volta la contrazione maggiore dal 2009, perdendo il 7,1 per cento per un volume di 1.025,6 miliardi di euro. È quanto si apprende dai dati dell'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il calo delle esportazioni è dovuto principalmente al crollo che hanno subito allo scoppio della pandemia in Germania, a marzo 2020. Successivamente, il dato ha registrato un aumento per otto mesi consecutivi, da ultimo a dicembre con un +0,1 per cento su base mensile. In particolare, nell'ultimo mese dello scorso anno, le esportazioni tedesche verso la Cina sono cresciute dell'11,6 per cento a 9,3 miliardi di euro, mentre quelle verso gli Stati Uniti sono aumentate dell'8,4 per cento a 9,2 miliardi per la prima volta in dieci mesi. (Geb)