Business news: Polonia, Poste nazionali potrebbero licenziare 2 mila dipendenti

- Le Poste polacche hanno in programma di licenziare circa 2 mila dipendenti entro fine anno. Secondo quanto riporta il portale di informazione economica "Puls Biznesu", i dirigenti dell'azienda lo hanno già comunicato alle associazioni sindacali. I licenziamenti collettivi inizieranno dal primo giugno e proseguiranno fino alla fine del 2021. Le Poste polacche giustificano la decisione con motivi economici, per la precisione il calo dei ricavi e la necessità di ridurre i costi. La società spiega che da molti anni opera in circostanze di mercato esigenti e la digitalizzazione delle comunicazioni ha provocato una diminuzione del numero delle spedizioni postali. Le Poste prevedevano un aumento dei ricavi nel 2020, ma questi pronostici sono stati smentiti dalla pandemia e dalle serrate, che hanno limitato le attività economiche e hanno avuto un impatto negativo sui ricavi. A fine 2020 le Poste polacche contavano circa 78 mila dipendenti. (Vap)