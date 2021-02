© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il super ministero chiesto da Beppe Grillo non c'è. Il ministero dell'Ambiente non sarà fuso con il ministero dello Sviluppo economico". Lo scrive su Facebook la senatrice del M5s Barbara Lezzi, sottolineando che "il ricco ministero dello sviluppo economico sarà affidato alla Lega con Giorgetti. Noi non abbiamo votato per questo sulla piattaforma Rousseau".(Rin)