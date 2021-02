Usa: Cdc pubblicano linee guida anti-Covid per il rientro a scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno pubblicato le nuove linee guida per la riapertura delle scuole, comprese "cinque strategie chiave di mitigazione" del contagio per il ritorno sicuro alle lezioni in presenza. Lo riferisce l'emittente "Cnn". Le linee guida prevedono l'uso delle mascherinte da parte di tutti i soggetti all'interno degli istituti; distanziamento fisico; lavaggio costante delle mani; impianti di pulizia e miglioramento della ventilazione; tracciamento dei contatti, con relativo isolamento e quarantena per i contagiati. Le nuove raccomandazioni arrivano mentre è in corso un dibattito nazionale su quando e come riaprire le scuole in sicurezza, poiché non cessa la paura che il rientro in classe faciliti la diffusione del coronavirus. I Cdc sostengono che la campagna di vaccinazione e i test anti-Covid "forniscono ulteriori livelli di prevenzione nelle scuole", ma non li descrivono come strategie chiave.(Nys)