Usa: impeachment Trump, la difesa conclude le sue argomentazioni

- Gli avvocati dell’ex presidente statunitense Donald Trump hanno concluso dopo poco più di tre ore l’arringa di difesa nell’ambito del processo di impeachment contro il loro assistito. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, ricordando che i legali hanno basato la loro strategia sull’equiparazione tra i discorsi tenuti da Trump prima dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio e quelli di alcuni legislatori democratici. Per suffragare questa posizione, gli avvocati hanno mostrato alcuni video-montaggi nei quali politici del Partito democratico affermano che avrebbero "combattuto”. Video di legislatori come il deputato Maxine Waters, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez e la senatrice Elizabeth Warren sono stati montati in un’unica clip. Dovrebbe seguire uno spazio dedicato alle domande dei senatori, mentre domani – secondo quanto anticipato da fonti dem alla “Cnn” – il Senato si riunirà nuovamente alle 10:00 (le 16: 00 in Italia). Il voto finale per stabilire la condanna o l’assoluzione di Trump dovrebbe arrivare intorno alle 15:00 (le 21 in Italia). Si tratta, in ogni caso, di una programmazione ufficiosa e soggetta a cambiamenti. (segue) (Nys)