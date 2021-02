Governo: Crippa (M5s), soddisfatti per scelta Cingolani a Transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguro buon lavoro a tutti i componenti del nuovo governo, guidato da Mario Draghi, che giurerà domani mattina nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ringrazio perché ha saputo guidare, con saggezza, questa difficile fase politica". E' quanto afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Davide Crippa. "Nel ringraziare - aggiunge - i ministri uscenti del Movimento 5 stelle per i risultati ottenuti e le importanti misure varate, auguro di cuore buon lavoro ai nostri ministri, Fabiana Dadone, Federico d'Incà, Luigi Di Maio e Stefano Patuanelli". "Siamo molto soddisfatti che – prosegue - nel nuovo esecutivo, come avevamo chiesto, sarà presente il ministero della Transizione ecologica, alla cui guida è stato chiamato Roberto Cingolani. Conosciamo bene le competenze e la professionalità di Cingolani, siamo fieri che, la scelta per questo ministero da noi fortemente voluto, sia caduta su di lui e siamo certi che saprà fare un buon lavoro. E' importante ed è un bel segnale che sia stata accolta questa nostra priorità, che è anche una priorità europea". "Ora bisogna riprendere a correre – conclude Crippa - lavorando sui nuovi ristori, proseguendo nel piano di vaccinazioni e ultimando il Recovery fund per la ripresa del Paese, in modo da consegnarlo all'Europa nel più breve tempo possibile". (Rin)