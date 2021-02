Brasile: Bolsonaro avvia le trattative per unirsi al partito Patriota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, riceverà oggi sette membri del consiglio politico del partito Patriota per avviare ufficialmente i negoziati volti ad aderire al soggetto politico conservatore di estrema destra, liberale, il cui presidente Adilson Barroso è legato alla chiesa evangelica Assembleia de Deus. Lo riferisce il quotidiano "OGlobo", secondo cui il presidente avrebbe confermato di avere una "relazione d'amore" con il partito. Dal canto suo il presidente Barroso, non nasconde il desiderio di avere Bolsonaro nel partito. Lo scorso lunedì, nel corso di un'intervista a "Tv Band", Bolsonaro ha dichiarato di voler aderire al nuovo partito entro marzo, specificando che non potrà decidere di aderire a un partito che non sia "autoritario", come è successo al Psl. (segue) (Brb)