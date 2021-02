Argentina: Covid, arrivate da Mosca altre 400 mila dosi del vaccino Sputnik V (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina, dove il 7 marzo 2020 è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati sono 2.008.345 con 49.874 decessi. Il governo di Alberto Fernandez ha decretato la proroga fino al 28 febbraio in tutto il paese delle misure di Distanziamento sociale preventivo e obbligatorio (Dispo) e ha deciso che la ripresa delle lezioni in presenza per il nuovo anno scolastico verrà stabilita dalle diverse amministrazioni provinciali a seconda della situazione epidemiologica. Decretata anche una riduzione dei collegamenti aerei con Brasile, Stati Uniti, Messico ed Europa a causa della comparsa di nuove varianti del virus in diversi paesi. La campagna di vaccinazione è iniziata il 24 dicembre grazie all'accordo con l'istituto russo Gamaleya per l'approvvigionamento dello "Sputnik V". Il paese ha inoltre autorizzato l'uso dei vaccini di Pfizer, e AstraZeneca. (Abu)