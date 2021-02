Business news: Grecia, da governo altri 12 milioni di euro a sostegno compagnie di navigazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Politiche marittime della Grecia ha stanziato ulteriori 12 milioni di euro per il fondo destinato al sostegno delle compagnie di navigazione costiera colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia di coronaivurs. Lo ha annunciato il ministro per le Politiche marittime, Giannis Plakiotakis, sottolineano il "ruolo cruciale" svolto dal settore nel garantire la comunicazione e l'adeguatezza dell'approvvigionamento e della circolazione di passeggeri e merci tra la Grecia continentale e l'isola. Queste risorse si aggiungono a quelle già messe in campo dal governo per un totale di 67 milioni di euro a sostegno delle compagnie alle prese con le conseguenze negative della pandemia in corso. "Dal primo momento della crisi sanitaria, il ministero ha adottato misure di sostegno economico sia per le aziende che per i dipendenti. Siamo riusciti a garantire, da un lato, la tutela del lavoro e dall'altro la comunicazione senza soluzione di continuità tra la Grecia continentale e le nostre isole. Continuiamo, prendendo tutte le misure necessarie, nella stessa identica direzione", ha detto Plakiotakis assicurando il parallello sostegno ai lavoratori marittimi e del settore con una serie di misure. (Gra)