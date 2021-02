Ambiente: Campidoglio, domani a viale Trastevere a Roma intervento sicurezza su 5 platani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani il Servizio giardini di Roma Capitale effettuerà in viale Trastevere un intervento di riduzione del rischio su 5 platani. Le essenze arboree, già dal monitoraggio sulle alberature stradali del 2017, erano risultate affette da carie, malattia incurabile che provoca lo sbriciolamento interno dei tronchi e compromette la stabilità delle piante, peraltro posizionate in una via ad alto flusso pedonale e veicolare. Lo comunica in una nota il Campidoglio. "Il Servizio giardini ha costantemente tenuto sotto osservazione questi 5 platani riuscendo a ritardare l'intervento. Il nostro obiettivo è quello di preservare il più possibile le essenze arboree, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dei cittadini che sono prioritarie e non possono essere trascurate. Nell'area pianteremo platani resistenti al cancro colorato, patologia presente da tanti anni in quella zona", spiega l'assessora alle Politiche del verde Laura Fiorini.(Com)