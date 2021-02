Governo: Amendola, enorme onore lavorare per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando il 5 settembre del 2019 sono stato chiamato a svolgere il ruolo di ministro per gli Affari europei, ho detto che disciplina e onore sarebbero state le stelle polari del mio agire. Per me è stato un onore enorme lavorare per il Paese in questi mesi". Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari europei uscente Vincenzo Amendola. "Mesi difficili, segnati dalla pandemia, dal dolore e dalla sofferenza dei nostri concittadini. È stato il tempo delle decisioni improrogabili, e sono orgoglioso di aver fatto parte di una squadra di governo che ha affrontato la crisi più dura dal secondo dopoguerra. E se ne stiamo uscendo - continua Amendola - lo dobbiamo soprattutto al fatto che Europa e Italia sono tornate ad essere finalmente la medesima comunità di destino. Se c'è un ricordo che mi emoziona davvero, è la notte del 21 luglio 2020 quando il Consiglio europeo ha approvato il Next Generation Eu. L'europeismo, quel giorno, ha smesso di essere una parola vuota ed è diventata realtà. In questi mesi difficili, il sentimento nei confronti dell'Europa è tornato finalmente positivo. Questa è la nostra casa, qui è il nostro futuro. E se per piccola parte ho partecipato a cambiare questo sentire, è il regalo più bello che porto con me. Voglio ringraziare il presidente Conte e il presidente Mattarella per questa incredibile opportunità. Ringrazio tutti i miei colleghi, di tutti i partiti, siete stati una squadra fantastica. Un grazie immenso al dipartimento Politiche Europee, che ha lavorato sempre senza sosta, senza mai farsi scoraggiare dalle invenzioni mediatiche. E un abbraccio a tutto il corpo diplomatico con cui ho lavorato benissimo. Al presidente Draghi e al suo governo auguro ogni bene. Certamente faranno meglio di noi.L'Italia ce la farà", conclude Amendola.(Rin)