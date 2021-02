Brasile: Bolsonaro avvia le trattative per unirsi al partito Patriota (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente non è affiliato ad alcun partito politico dall'autunno del 2019 quando, al termine di una disputa interna nata a seguito dell'apertura di un'inchiesta sull'utilizzo illecito dei fondi elettorali aveva deciso di uscire dal partito. Per allontanare l'ombra dello scandalo, Bolsonaro aveva scaricato tutta la responsabilità sul partito, causando la rottura. Successivamente il presidente aveva presentato il suo partito, Alleanza per il Brasile, lanciato ufficialmente il 21 novembre 2019 nel corso di una Convention costitutiva. Forti i riferimenti a Dio e alla religione e alla battaglia ideologica e politica contri i movimenti di sinistra. Il capo di stato è stato acclamato come primo presidente del nuovo soggetto politico. Il partito non aveva tuttavia mai visto la luce a causa della impossibilità di riuscire a raccogliere il numero sufficiente di firme. (Brb)