Algeria-Italia: Boukadoum si congratula con Di Maio per nuovo incarico alla Farnesina

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionae, Luigi Di Maio, ha ricevuto le congratulazioni dell'omologo algerino, Sabri Boukadoum, per essere stato scelto come capo della diplomazia nella squadra di governo del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Lo ha reso noto lo stesso Boukadoum in un messaggio su Twitter. I due ministri hanno stabilito di incontrarsi nei prossimi giorni, con l'obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali tra Italia e Algeria, ha spiegato Boukadoum. (Ala)