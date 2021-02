Argentina: Covid, arrivate da Mosca altre 400 mila dosi del vaccino Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo che l'Argentina ha firmato con la Russia è per 20 milioni di dosi ma il ministero della Salute, guidato da Gines Gonzalez Garcia, ha già deciso di avvalersi dell'opzione per estendere l'acquisto a 10 milioni di dosi in più. In totale dovrebbero essere 30 milioni le dosi prodotte dal centro Gamaleya che arriveranno nel paese nei prossimi sei mesi. Da parte russa, a spiegare le cause del ritardo nella produzione del vaccino Sputnik V è stato l'amministratore delegato dell'Rdif, Kirill Dmitriev, che ha giustificato l'interruzione dell'approvvigionamento con il contesto globale. "E' comprensibile che questo avvenga perché i vaccini utilizzano molti componenti e potrebbero esserci problemi nella fornitura", ha detto. Inoltre, ha assicurato l'ad di Rdif, si tratta di un problema comune per tutti i laboratori, non solo per il centro Gamaleya. "È un processo che non è mai stato portato avanti nel mondo e le aspettative devono essere realistiche", ha detto. (segue) (Abu)