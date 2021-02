Business news: Germania, produzione ferma al +1,5 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre 2020, la produzione del settore manifatturiero della Germania è rimasta ferma al livello del novembre precedente, quando è stato registrato un incremento dell'1,5 per cento su base mensile. Il comparto industriale ha, tuttavia, aumentato l'output dello 0,9 per cento. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), aggiungendo che il dato comprende i settori di industria, edilizia ed energia. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il risultato complessivo è inferiore alle previsioni, che stimavano un incremento dello 0,3 per cento su base mensile. Rispetto al dicembre del 2019, si registra un declino dell'1 per cento. Con riferimento al febbraio del 2020, il mese prima dell'inizio delle restrizioni attuate in Germania per il contenimento della pandemia di coronavirus, a dicembre la produzione era ancora inferiore del 3,6 per cento. Per l'intero 2020, il dato ha subito una contrazione dell'8,5 per cento. Notizie più confortanti riguardano il quarto trimestre dello scorso anno, con la produzione totale aumentata del 6,1 per cento, come reso noto dal Ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco. Inoltre, all'inizio del 2021, migliorano le aspettative di diversi settori industriali. A gennaio, il relativo indice salito a quota 8,4 dai 5,1 punti di dicembre. (Geb)