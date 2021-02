Business news: Repubblica Ceca, settore edilizio a -7,7 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo tre anni di crescita, il settore edilizio ceco nel 2020 è sceso del 7,7 per cento annuo. Lo comunica l'Ufficio ceco di statistica (Csu), ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". La produzione del settore ha ovviamente risentito della pandemia di coronavirus. Nel solo mese di dicembre del 2020 il declino del settore delle costruzioni è accelerato fino al 12,4 per cento annuo. A novembre era stato dell'8,4 per cento. La costruzione di appartamenti, uffici e magazzini è quella che ha risentito maggiormente del calo (-10,1 per cento). Ha fatto meglio invece l'ingegneria civile, in particolare le costruzioni che riguardano l'infrastruttura dei trasporti, che è scesa soltanto dell'un per cento. (Vap)