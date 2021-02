Libia: Unsmil, inviato speciale Kubis prosegue colloqui introduttivi ad alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due giorni, l'inviato speciale per la Libia e il capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) Jan Kubis ha continuato i suoi colloqui introduttivi con gli interlocutori libici. Lo riferisce in un comunicato la missione Unsmil, precisando che Kubis ha avuto colloqui con il presidente dell'Alto Consiglio di Stato, Khaled al-Meshri, con il vicepresidente del Consiglio di Presidenza, Ahmed Maetig, e con il ministro dell'Interno Fathi Bashaga. L'inviato speciale Onu, prosegue la nota, ha riconosciuto il loro lavoro per ottenere progressi nei fascicoli politici, economici e di sicurezza e li ha ringraziati per la loro partecipazione attiva al Libyan Political Dialogue Forum (Lpdf). Ha chiesto il loro punto di vista sui prossimi passi per garantire la rapida formazione del governo ad interim e ulteriori progressi nei settori economico, sociale e di sicurezza, nella creazione di strutture e autorità unificate, nel portare avanti la riconciliazione nazionale, nonché nell'attuazione della tabella di marcia in vista dello svolgimento delle elezioni nazionali il 24 dicembre 2021. L'inviato speciale Kubis ha anche parlato con il generale Khlifa Haftar per discutere gli sviluppi e le priorità, in particolare nel fascicolo sulla sicurezza, dove ha accolto con favore il suo sostegno all'attuazione del cessate il fuoco. (segue) (Com)