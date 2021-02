Libia: Unsmil, inviato speciale Kubis prosegue colloqui introduttivi ad alto livello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale Kubis ha proseguito le sue consultazioni con gli interlocutori internazionali in seguito ai suoi precedenti contatti con il ministro degli Affari esteri del Marocco Nasser Bourita, il ministro degli Affari esteri della Germania Heiko Maas, il ministro di Stato del Regno Unito James Cleverly, e con il segretario generale della Lega dei Paesi arabi, Ahmed Aboul Ghait, il Commissario per la pace e la sicurezza dell'Unione africana Smail Chergui, il vice segretario generale della Nato Mircea Geoana e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Joseph Borell. L'inviato speciale Kubis ha avuto anche consultazioni con rappresentanti politici e rappresentanti di Francia e Italia e rappresentanti permanenti presso le Nazioni Unite a New York di Libia, Algeria, Egitto, Tunisia, Turchia, Francia, Regno Unito e con rappresentanti permanenti presso l'Onu a Ginevra della Libia e della Svizzera, nonché con l'ambasciatore della Libia in Svizzera. (segue) (Com)