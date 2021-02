Imprese: Unicredit e Sia firmano un nuovo accordo per i servizi di processing delle carte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo seguito a quanto reso noto nel comunicato stampa del 5 ottobre 2020, Unicredit e Sia annunciano di aver firmato in data odierna un accordo sull’aggiornamento dei termini complessivi del loro attuale accordo di outsourcing per la fornitura di alcuni servizi di processing in Italia, Austria e Germania relativi alle transazioni con carta e alla gestione dei terminali Pos e Atm. I nuovi termini dell’accordo - spiega una nota - consentono a Sia di rinnovare l'accordo fino al 2036. Nell'ambito delle intese raggiunte, Sia ha corrisposto a Unicredit un importo di 228 milioni di euro in linea con le attese. (Com)