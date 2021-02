Governo: De Petris-Fornaro (Leu), Draghi ha rispettato in pieno mandato Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Draghi ha rispettato in pieno il mandato ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella per dare vita ad un governo con la presenza anche di ministri tecnici di alto profilo per affrontare una fase così difficile della vita nazionale". Lo scrivono in una nota i capigruppo di Liberi e Uguali al Senato, Loredana De Petris, e alla Camera, Federico Fornaro. "La riconferma di Roberto Speranza a ministro della Salute testimonia la bontà di un impegno straordinario e costante nella lotta alla diffusione del Covid 19 e nella tutela del bene pubblico fondamentale della sanità pubblica".(Com)